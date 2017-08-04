حراك الريف بالمغرب.. ربيع الأبلق يوقف إضرابه عن الطعام

أوقف الصحافي المغربي ربيع الأبلق، مراسل موقع “بديل.أنفو” والذي اعتقل على خلفية “حراك الريف“، إضرابه عن الطعام، مساء أمس الخميس، بعدما اقترب من يومه الـ40.

وكتب عبد اللطيف الأبلق، شقيق ربيع، تدوينة على حسابه الرسمي بـ”الفيسبوك”، قال فيها: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأخيرًا استجاب شقيقي للمنطق ولتوسلات عائلته والمتضامنين معه”.

وتلقى عبداللطيف الخبر من أسماء الوديع، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، والتي أكدت بدورها خبر إعلان ربيع الأبلق إنهاء إضرابه عن الطعام.

ونقلت الوديع عنه رسالة إلى المتضامنين معه، جاء فيها: “أخبركم رسميًا أنني علقت الإضراب عن الطعام الذي خضته منذ أربعين يومًا، ليس خوفًا على حياتي أو فزعًا من الموت ؛لكن ترجيحا لكفة الوطن الذي يسكننا جميعًا رغم كل شيء”.

وكان دفاع معتقلي “حراك الريف”، أكد الثلاثاء الماضي، أن الأبلق “دخل في مرحلة حرجة، ومهدد بفقدان حياته في أية لحظة، بسبب إضرابه عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى”.

ودخل الأبلق في إضراب عن الطعام منذ اليوم الأول من الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يوقف إضرابه بعد 15 يومًا من اعتقاله بتدخل من أسرته، لكنه عاد للإضراب عن الطعام بعد يوم من عيد الفطر، حيث كان يتوقع حينها عفوًا ملكيًا.