الصدر يصل بغداد للمشاركة في تظاهرات الجمعة

أفادت مصادر في كتلة الأحرار البرلمانية التابعة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أن الأخير وصل مساء الخميس إلى بغداد للمشاركة في تظاهرات اليوم الجمعة.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “مقتدى الصدر وصل مساء الخميس إلى العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرات اليوم الجمعة ضد قانون الانتخابات والمفوضية العليا”.

ورجحت المصادر أن يتحدث الصدر اليوم أمام المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وفي سياق متصل، أقدمت قيادة عمليات بغداد على إغلاق عدد من الشوارع في العاصمة لتوفير الأجواء الأمنية للتظاهرات، وسط توقعات بمشاركة واسعة من قبل أنصار الصدر.

ودعا زعيم التيار الصدري أنصاره إلى تنظيم تظاهرة حاشدة الجمعة في ساحة التحرير بالعاصمة، والمحافظات الأخرى، محذرًا من أن “تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب لأنها ستكون رصاصة الرحمة في جسد الإصلاح”، على حد قوله.