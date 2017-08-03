العبادي يعتذر عن حضور مراسم أداء اليمين الدستورية لروحاني

اعتذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الخميس، عن المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني.

وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن “العبادي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ووجه له دعوة لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس روحاني أمام البرلمان الإيراني، السبت المقبل”.

وأضاف البيان “لكن العبادي اعتذر من لاريجاني عن الحضور، بسبب مشاركة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في هذا الحفل”.

وكانت طهران شهدت صباح أمس الخميس، مراسم تنصيب روحاني رئيساً للبلاد لمدة 4 سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 أيار/ مايو الماضي.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، “مراسم تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية” لروحاني من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، في “حسينية الإمام الخميني”، بحضور مسؤولين من الحكومة والجيش والسفراء الأجانب في طهران.