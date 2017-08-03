مجلس الوزراء اللبناني يخصص 30 مليون دولار لتنمية عرسال وما حولها

كشف وزير الإعلام اللباني ملحم الرياشي أن مجلس الوزراء اللبناني، قرر في جلسته التي عقدت اليوم الخميس، الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة “عرسال“.

وذكر أن المجلس وافق -أيضاً- على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح الرياشي أن المشاريع تلك ستشمل قطاعات الطرق، التربية، الكهرباء، الترميم، صيانة منشآت عامة وتعويضات الأهالي.

وأضاف: “بعد خروج الإرهابيين من جرود عرسال، خصصت الحكومة مبلغا ماليا كبيرا لحماية الأمن المجتمعي لعرسال وتأمين مستلزماتها والقرى المجاورة لها، وسيتم صرفه بسرعة كبيرة”.

وبدأ الجيش اللبناني عملية انتشار جديدة في جرود “عرسال” على السلسلة الشرقية، ودخل عدد من الدبابات واستحدثت مراكز جديدة على التلال، استكمالا لما بدأه الجيش أخيراً في جرود عرسال التي كانت تسيطر عليها “جبهة النصرة” لملء النقاط الممتدة في الجرود على الحدود اللبنانية – السورية بعد مغادرة عشرة آلاف مسلح من “النصرة” و”سرايا أهل الشام”.

وعرض رئيس الوزراء سعد الحريري، خلال الجلسة، نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والتي بحث فيها مع المسؤولين الأمريكيين دعم الجيش وعدم تأثير العقوبات الأمريكية سلباً على الاقتصاد، والمساعدة في تحمل أعباء النازحين السوريين ريثما يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يساعد على إيجاد مخرج لهم.