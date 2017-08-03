مجلس الوزراء اللبناني يشكل لجنة لتطبيق “قانون الانتخاب”

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، لتطبيق “قانون الانتخاب” واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن هذا القرار جاء خلال الجلسة الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي عقدت في قصر بعبدا وحضرها رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال ملحم الرياشي وزير الإعلام اللبناني، خلال تصريحات صحفية، إنه “بناء على اقتراح وزير الداخلية، تقرر تشكيل لجنة وزارية مهمتها تطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء”.

وناقش المجتمعون سلسلة الرُّتب والرواتب والأحكام الضريبية، ومشروع الموازنة، حيث أشاروا إلى وجود اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة يغطي سلسلة الرُّتب والرواتب.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري: “توافقت مع دولة الرئيس بري على أنه فور إنجاز لجنة المال والموازنة دراسة مشروع الموازنة سيحال على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره، وآمل أن يتحقق ذلك خلال شهر”.