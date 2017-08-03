محكمة الاستئناف العسكرية الأردنية تؤيد حكم المؤبد بحق قاتل الأمريكيين

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأردنية، اليوم الخميس حكم المحكمة العسكرية الصادر بحق الجندي الأردني معارك أبو تايه، المتهم بقتل 3 جنود أمريكيين، والذي يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وتنزيل رتبته إلى جندي ثان وطرده من الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العسكرية المختصة، جرمت الجندي المتهم أبو تايه، بجناية القتل العمد الواقع على أكثر من شخص، كما أعلنت عدم مسؤوليتها عن تهمة الإساءة لسمعة القوات المسلحة الأردنية كونها مرتبطة بالتهمة الثالثة، وهي مخالفة الأوامر والتعليمات، والتي أدانته بها.

وأطلق أبو تايه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي النار على مركبات كانت تقل جنودا أمريكيين ما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة آخر، حينما كان يقوم بوظيفته الرسمية بحراسة بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية جنوب الأردن.

واستنكرت قبيلة الحويطات في الأردن التي ينتمي إليها الجندي الحكم القضائي الصادر عن المحاكم العسكرية بحق ابنها، معارك أبو تايه، على خلفية مقتل 3 جنود أمريكيين في القاعدة الآنفة الذكر.