حفتر يأمر بالتصدي لأي قطعة بحرية أجنبية تدخل المياه الليبية

أمر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، يوم الأربعاء، بالتصدي لأية قطعة بحرية أجنبية تدخل المياه الليبية، في إشارة للقطع البحرية التي وافق البرلمان الإيطالي على إرسالها للبلاد لمكافحة الهجرة.

وقالت الصفحة الرسمية للجيش الليبي على موقع “فيسبوك”، إن حفتر، أصدر أوامره للقواعد البحرية في مدن: طبرق، بنغازي ، راس لانوف، طرابلس، بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذن منه.

وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي، الجمعة الماضي، مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية تضم سفناً إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي، وذلك وسط نفي من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، السماح بتواجد عسكري إيطالي داخل المياه الإقليمية لبلاده.

وفي وقت سابق أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بيانا وصفت فيه دخول قطع بحرية عسكرية إيطاليا إلى ليبيا، بأنه “انتهاك لسيادة الدولة”، مطالبة في ذات الوقت قوات حفتر، بـ”التصدي لها”.‎

وأكد مجلس النواب الليبي في وقت سابق، الأربعاء، رفضه القاطع لأية اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي المقترح أو أي طلب قُــدم منه لإيطاليا يُسمح من خلاله بانتهاك السيــادة الوطنية للبلاد، تحت ذريعة المساعــدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية .

وقال المجلس في بيان صدر عنه، يوم الاربعاء:”إن مثــل هذه الاتفاقيـــات لا يُعـتد بها إلا إذا كانت عبر السلطة التشريعية المتمثـلة في مجلس النواب الليبي، وليس عبر السلطــة التنفيذية التي لم تنل الثقة بعد، وأن تكون بما يحفظ السيــادة الوطنية ولا يسمح بانتهاك المياه الإقليمية الليبية”.

وحذّر البيان من محاولات إيطاليا لتصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الأراضي الليبية عبر إرجـاع عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، وما يـترتب عليها من آثار أمنية واقتصـادية واجتماعية خطرة في ظل الظـروف الصعـبة التي تمـر بها البلاد .

وطالــب البيان الأمم المتحـدة بضرورة “اتخاذ موقف من انتهــاك سيادة ليبيا الدولة العضــو بالأمم المتحــدة، ودعوة إيطاليا للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول”.

وكان البرلمان الإيطالي بغرفتيه قد صادق في وقت سابق، اليوم الأربعاء، على إرسال بعثة للبحرية الإيطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير النظامية.