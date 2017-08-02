في ثاني حادثة من نوعها.. مقتل تاجر عراقي في إيران وسط تكتم السلطات

قُتل تاجر عراقي في مدينة قم الإيرانية، على يد صديقيه وسط تكتم من السلطات الإيرانية على ملابسات الحادث.

وقال ذوو الضحية لوسائل إعلام محلية، إن سيد باقر الحسني من مواليد 1980 والذي يسكن منطقة الغزالة في بغداد، كان يعمل في إيران للتوسط بين التجار العراقيين والإيرانيين، حيث كان يجيد اللغة الفارسية وكان يسكن شقة في مدينة قم.

وأضاف أحد أقربائه، أن “العائلة فقدت الاتصال بالحسني قبل 11 يومًا، وحاولت التواصل معه لكن دون جدوى، ثم قمنا بالسفر إلى إيران ووجدنا دلائل اختفائه عن طريق بطاقة الأموال التي كان يحملها”.

وتابع، “الدلائل قادتنا إلى أن سيد باقر خطف على يد عصابة مؤلفة من رجل وزوجته كانا صديقين له، وقاما بسحب أمواله من حسابه المصرفي، حيث ذهبنا إلى المصرف وتتبعنا الأمر مع السلطات الإيرانية وتم إلقاء القبض على العصابة”.

ويأتي هذا بعد أن أقدم عناصر مجهولون في إيران على قتل شيخ عشيرة عراقي من محافظة كربلاء، بعد أن زار أصدقاءه في منزلهم بمحافظة مشهد الإيرانية، الشهر الماضي.

وقال ذوو الضحية، في تصريحات متلفزة حينها، إن والدهم من الوجهاء المعروفين في كربلاء، وكان يشارك في المواكب الحسينية، حيث تعرّف على عدد من الزائرين الإيرانيين الذين كانوا يدخلون المحافظة مع كل موسم زيارة فيكرمهم ويرفض ذهابهم إلى الفنادق، حيث عرفهم منذ 9 سنوات.

وأكدوا أن السلطات الإيرانية أخفت معالم الجريمة ولم تقدّم المتهمين إلى القضاء المختص لغاية الآن.