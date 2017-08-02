العراق يفوّج أولى رحلات حجاجه إلى الديار المقدسة

أعلن مسوؤل عراقي بهيئة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، تفويج أول مجموعة إلى الأراضي المقدسة، من مطار بغداد الدولي، تضم 333 حاجًا.

وقال المتحدث باسم الهيئة، حسن فهد، إن الحجاج سيهبطون في مطار المدينة المنورة لـ”قربه من سكنهم”.

وأضاف، “سيتم، بشكل يومي، تسيير رحلات جوية من مطارات العراق الخمسة، بغداد، البصرة، أربيل، السليمانية والنجف، بجانب نقل 14 ألف حاج عبر منفذ عرعر الحدودي مع السعودية”.

ويبلغ إجمالي الحجاج العراقيين لهذا العام 33 ألفًا و690 حاجًا، بحسب المتحدث الحكومي.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة السعودية زيادة حصة العراق، بواقع 5 آلاف فرصة إضافية، طبقا لما أعلنه المستشار الإعلامي في وزارة الداخلية العراقية.