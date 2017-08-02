وفد إيراني يلتقي القيادي بحماس صالح العاروري في بيروت (صور)

عقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اجتماعا في بيروت مع وفد إيراني بقيادة المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد الهيان الذي شغل سابقا عدة مناصب في وزارة الخارجية الإيرانية.

وتظهر الصور التي سربها صحفي مقرب من حزب الله اللبناني، العاروري محاطا بأسامة حمدان، مسؤول ملف العلاقات الدولية لحركة حماس، إضافة إلى ممثل الحركة في لبنان، علي بركة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن صالح العاروري قوله، إن “حركة حماس ستواصل النضال مع فصائل المقاومة الأخرى لتحقيق هدف الشعب الفلسطيني وهو تحرير القدس”.

وأثنى القيادي بحماس، على ما سمّاه “الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية”، شاكرًا لطهران مبادرتها بعقد مؤتمر دولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وبدوره، أكد المسؤول الإيراني، خلال اللقاء أن جزءًا هامًا من الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب يتعلق بتعزيز وحدة ما سمّاه “محور الممانعة والمقاومة”.

وقال حسين أمير عبد الهيان، إن “طهران تدعم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي باسم وحدة المسلمين في محاربة الكيان الصهيوني”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن القيادي بحركة حماس صالح العاروري، المقيم حاليا في بيروت، سبق وأن تم طرده من تركيا وقطر بفعل ضغوط مارستها أمريكا وإسرائيل على أنقرة بهدف إبعاده عن أراضيها.

ومنذ ذلك الحين قررت حماس أن لا يستقر كبار مسؤوليها وصناع سياساتها للإقامة في بلد معين، وأن يبقوا دائمي التنقل من بلد إلى آخر.