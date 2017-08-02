بعد دعوته نائبًا إسرائيليًا للمباطحة.. النائب الأردني يحيى السعود‎ يتوجه إلى مكان المواجهة ونتنياهو يحذر

في آخر تطورات المنازلة المنتظرة، حذر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عضو الكنيست اورين حزان من الوصول إلى جسر الملك حسين الحدودي لمواجهة النائب في البرلمان الأردني يحيى السعود‎، الذي توجه إلى الجسر رفقة مؤيدين له ومؤازرين ووسائل إعلام محلية.

وكان السعود دعا حزان لمنازلته في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة من قبل النائب الإسرائيلي، في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي راح ضحيتها مواطنان أردنيان.

وأبدى السعود رغبته في مواجهة حزان “رجلًا لرجل” ، وقبل حزان هذه المنازلة في حينها، ليتم تحديد موعد النزال ومكانه صباح اليوم عند جسر الملك حسين.

وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أصدر أمرًا لعضو الكنيست الإسرائيلي يمنعه من التوجه إلى معبر اللنبي (جسر الملك حسين) وفق ما نقلت القناة عن مدير مكتب نتنياهو.

ووصل النائب الأردني بالفعل إلى جسر الملك حسين، وانتظر حزان الذي لم يصل ليعاود أدراجه إلى عمّان.

وتناقلت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة توجه السعود للجسر ووصوله، ثم عودته.