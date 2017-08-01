“أحرار الشام” تعين حسن صوفان قائدًا عامًا لها

عيّنت حركة “أحرار الشام” أكبر الجماعات المسلحة المعارضة لنظام بشار الأسد في سوريا، مساء الثلاثاء، رئيس مجلس شورى الحركة، حسن صوفان(المُكنى بأبو البراء)، قائدا عاما جديدا لها.

جاء ذلك بحسب بيان من مجلس الشورى.

وذكر البيان أن تعيين أبو البراء جاء خلفًا لعلي العمر المستقيل من منصبه وقبلت استقالته.

وصوفان من مواليد مدينة اللاذقية عام 1979، درس العلوم الشرعية خارج البلاد.

وبعد أن عاد لسوريا بدأ يُعرف بهويته المعارضة، حتى تم اعتقاله عام 2004 ضمن حملة شنها النظام السوري ضد المعارضين السياسيين له، وكان أحد أبرز الأسماء التي قادت التمرد الذي شهده سجن صيدنايا العسكري (قرب العاصمة دمشق)عام 2008.

وأُعيدت محاكمة أبو البراء من جديد، وصدر حكم عليه بالإعدام لكنه لم يُنفّذ. ونهاية العام الماضي تم إخلاء سبيله في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين النظام والمعارضة المسلحة.