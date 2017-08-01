رئيس وزراء باكستان المؤقت يتعهد بالسير على خطى نواز شريف

تعهد شهيد خاقان عباسي رئيس وزراء باكستان الجديد، اليوم الثلاثاء، بأنه سيستمر في اتباع سياسات سلفه نواز شريف، الذي عزلته المحكمة العليا في الأسبوع الماضي، على خلفية مزاعم فساد ضده وضد أسرته.

وقال عباسي إنه سيركز خلال فترة وجوده المؤقتة في المنصب، والتي تستمر لمدة 45 يومًا، على تحسين تقديم الخدمات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأمن.

وفي كلمة له بعد انتخابه، انتقد رئيس الوزراء المؤقت قرار المحكمة العليا بعزل شريف ووصفه بأنه غير مبرر.

وترتبط اتهامات المحكمة العليا لشريف بإحدى الفترتين اللتين قضاهما في الحكم، خلال تسعينيات القرن الماضي، وقد تم الكشف عنها ضمن تسريبات وثائق بنما العام الماضي.

وكان نواب البرلمان الباكستاني قد انتخبوا اليوم الثلاثاء، عباسي( 58 عامًا)، وهو وزير سابق للبترول، حيث حصل على 221 صوتًا، مقابل 47 صوتًا لصالح أقرب منافس له، وذلك بحسب ما أعلنه أياز صديق رئيس الجمعية الوطنية.

وحسبما هو متوقع، فسيتولى الشقيق الأصغر لشريف، شهباز شريف، منصب رئيس الوزراء بعد انتهاء الـ45 يومًا المقررة لرئيس الوزراء المؤقت.

ويتعين على شهباز شريف الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أن يستقيل من منصبه الحالي لكي يصبح مؤهلًا لشغل هذا المنصب.

كما يتعين عليه الفوز في الانتخابات الفرعية للدائرة التي أصبحت شاغرة في الجمعية الوطنية برحيل شريف، والتي أعلنت هيئة الانتخابات أنها ستُجرى يوم 17 أيلول/ سبتمبر المقبل .

ويكشف تعيين شخصية موالية لشريف لهذه المدة المؤقتة ومن بعدها شقيقه للفترة المتبقية، حجم سيطرة شريف على حزبه، وعلى السياسة في بلده على الرغم من عزله من منصبه.

يشار إلى أن هذه المرة هي الثالثة التي لا يُكمل فيها شريف ولايته ومدتها خمس سنوات.