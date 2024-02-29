وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لقانون تجنيد جديد يشمل اليهود المتشددين

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى إلحاق اليهود المتشددين بالخدمة العسكرية في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

وبموجب اتفاق يعود لإقامة دولة إسرائيل، في العام 1948، يُمنح الرجال اليهود الذين يختارون الدراسة التلمودية بدوام كامل في مدرسة دينية تأجيلاً سنويًا للخدمة العسكرية حتى سن 26 عامًا حين ينالون إعفاء كاملاً.

واتخذ الجدل المتواصل منذ عقود في إسرائيل بشأن هذه الاعفاءات، منحى جديدًا بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر/ وفق "فرانس برس".

ودعا غالانت في تصريحات، مساء الأربعاء، إلى وضع حدّ لهذه الاعفاءات، مؤكدًا أنه سيدعم تشريعًا بهذا الشأن إذا نال موافقة الوزراء الوسطيين في الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

وقال غالانت للصحفيين: "هناك حاجة فورية لتمديد الخدمة العسكرية لجنودنا العاملين وتمديد خدمة الاحتياط لجنود الاحتياط".

وأضاف: "إنها ليست مسألة خيار. يجب أن نقف بحزم للدفاع عن وطننا"، متابعًا: "من الممكن والمهم التوصل إلى إطار متفق عليه لمشروع (قانون) حتى بالنسبة لجزء أكبر من المجتمع الحريدي (في إشارة إلى المتشددين) الذي يساهم بالفعل في الجهد المدني".

أزمة سياسية

وأثارت تصريحات غالانت الخشية من أزمة سياسية في إسرائيل في خضم الحرب المتواصلة منذ أشهر في قطاع غزة.

وزادت الإعفاءات الممنوحة لطلبة المدارس التلمودية مع نمو عدد السكان على مدى العقود الماضي، ما أثار استياء في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

وتجدد الجدل بشأن هذه المسألة بعد استدعاء السلطات أكثر من 300 ألف جندي احتياط بعيد اندلاع حرب غزة.

ودعا غالانت نتانياهو إلى أن "يقود عملية مشتركة مع جميع أحزاب الائتلاف والتوصل إلى اتفاقات ضرورية بشأن مسألة مشروع القانون".

وأضاف: "علينا جميعا تحمل العبء"، مقرًا بأن خطوة من هذا النوع تتطلب نيل دعم من جميع الأطراف لإقرارها.

ترحيب غانتس

ورحّب بيني غانتس، وهو وزير سابق للدفاع التحق بائتلاف نتنياهو بعد اندلاع الحرب، بتصريحات غالانت.

ويمكن لهذه القضية أن تهدد ائتلاف نتنياهو الذي يضم شريحة مهمة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة.

وأثارت تصريحات وزير الدفاع انتقاد وزير التراث الإسرائيلي وعضو حزب القوة اليهودية أميخاي إلياهو.

وقال الأخير لإذاعة الجيش: "لا يوجد أي احتمال لتجنيد هذه الطائفة بالقوة".

وأردف: "أفضّل في الوقت الحالي وحدة شعب إسرائيل والبلاد على انهيار الحكومة" بسبب هذه القضية.