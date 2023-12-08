الاتحاد الأوروبي يدرج اثنين من قادة حماس على قائمة الإرهاب

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اثنين من قادة حركة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر/ تشرين الأول على بلدات إسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الجمعة.

عبر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي عن توقعه أن يتبنى التكتل المزيد من العقوبات ضد حركة المقاومة حماس في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل".