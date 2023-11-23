الجيش الأمريكي يعترض مسيّرات مفخّخة أطلقت من اليمن

أعلن البنتاغون أنّ مدمّرة أمريكية اعترضت صباح الخميس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في منشور على منصة إكس إنّ "الطائرات المسيّرة تمّ إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة".

وأضافت أنّ الطائرات المسيّرة "تمّ إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة".

ولم توضح سنتكوم في بيانها وجهة الطائرات المسيّرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخ كروز تمّ إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.

وكان الحوثيون حذّروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفًا مشروعًا" في مضيق باب المندب، بعدما احتجز الحوثيون في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي ردًا على حرب الدولة العبرية على غزة.