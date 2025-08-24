logo
العالم العربي

زيلينسكي يطالب بانتشار "قوات حليفة" بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 2:02 م

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن انتشار قوات حليفة على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب مع روسيا هو أمر "مهم"، في وقت تسعى كييف إلى الحصول على ضمانات أمنية من حلفائها الغربيين.

وقال زيلينسكي في حضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور كييف في ذكرى استقلال أوكرانيا إن قضية "وجود (قوات) على الأرض مهمة بالنسبة إلينا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني عن قدرته على عقد قمة دولية جديدة خلال 24 ساعة، مؤكدًا استعداد قادة أوروبا والعالم لتقديم "المساعدة الكاملة" من أجل ما وصفه بـ"استقلال أوكرانيا العادل".

 

