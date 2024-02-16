هل تطال إخفاقات الـ7 من أكتوبر الحكومة الإسرائيلية السابقة؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي بدأ بجمع الأدلة حيال الجهات الرسمية المتورطة في إخفاقات، الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلب نسخًا من محاضر جدول أعمال وبروتوكولات اجتماعات الحكومة الإسرائيلية السابقة.

والحكومة الإسرائيلية السابقة، التي حملت رقم 36 في تاريخ البلاد، عُرِفَت باسم حكومة "بينيت-لابيد"، وكانت قد تشكلت تحت شعار "حكومة التغيير"، في شهر حزيران/ يونيو من العام 2021، بالتناوب بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، والأول خرج من المشهد السياسي، فيما أصبح لابيد زعيمًا للمعارضة في الكنيست الحالي، الذي يحمل رقم 25.

وتحدثت قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، أمس الخميس، عن حالة من التوتر الحاد بين لابيد وبين مراقب الدولة، متانياهو إينغلمان، بعد أن بدأ مكتب الأخير في جمع مواد كثيرة للغاية من محاضر الاجتماعات وجدول أعمال الحكومة التي ترأسها هو وبينيت بالتناوب، ضمن تحقيقات المراقب في إخفاقات الـ 7 من أكتوبر.