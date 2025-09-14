رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يثنينا عن جهود وقف حرب غزة

‌قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطر "لن يؤدي إلا إلى إجهاض مسار التفاوض وجهود التهدئة".

وأضاف آل ثاني في كلمة خلال الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة، أن "ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن على موقع بعينه بل على "مبدأ الوساطة بحد ذاته".

ووصف آل ثاني العدوان بأنه "تمادٍ إسرائيلي بانتهاك القانون الدولي"، وأنه "لا يمكن توصيف الاعتداء على الدوحة إلا كإرهاب دولة"، لافتًا إلى أن العدوان ارتكب بينما كانت قطر تستضيف مفاوضات بشأن الحرب في غزة.

وأكد أن "رسالة إسرائيل هي أنها لا تلتزم بأي خطوط حمراء"، وأن ما يشجعها على ذلك هو "عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها"، محذرًا من أنه "لن يكون أحد بمنأى عن التمادي الإسرائيلي إذا لم نواجهه بقوة".

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن "الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية"، داعيًا إلى "عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري".

كما شدد على أن الوقت قد حان ليتوقف المجتمع الدولي عن "الكيل بمكيالين"، مؤكدًا أن "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وثمن آل ثاني الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم الدوحة".

وعقد كبار الدبلوماسيين من الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا في قطر قبيل قمة طارئة دُعي إليها لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في الدوحة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول قطري إن القمة ستناقش مسودة بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي أعدّه وزراء الخارجية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري: "إن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس تضامنا عربيا وإسلاميا واسعا مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان".