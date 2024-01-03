مصدر لبناني يكشف طريقة اغتيال العاروري

قال مصدر أمني لبناني بارز، اليوم الأربعاء، إن القصف الذي أدى الى مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري و6 آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت، جرى عبر "صواريخ موجّهة" أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.

واتهمت السلطات اللبنانية، وحركة حماس، الثلاثاء، إسرائيل بقتل "العاروري" ورفاقه في قصف، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إنه تمّ عبر طائرة مسيّرة، واستهدف مكتبًا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأوضح المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية لوكالة "فرانس برس" أن "اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيّرة".

واستند المصدر إلى عاملين، الأول "دقة الإصابة لأنه لا يمكن لمسيّرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني زنة الصواريخ والمقدرة بنحو 100 كيلوغرام لكل منها".