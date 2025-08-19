طريف: ناقشت مع باراك خطة إنشاء "المعبر الإنساني" في السويداء

قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، إنه التقى في باريس بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم باراك، وناقش معه خطة إنشاء المعبر الإنساني في السويداء.

وبحسب ما نقلت صحيفة "يديعيوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أعلن طريف أنه ناقش مع باراك إنشاء معبر إنساني من ناحية الخضر إلى السويداء، وتقديم مساعدات لضحايا المحافظة، في ظل ما سماه بـ"المجزرة" المستمرة في المحافظة.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن المعبر يعد "خطوة لبناء الثقة مع النظام السوري برئاسة أحمد الشرع، على أن يعمل المعبر تحت رعاية أمريكية".

وزعمت الصحيفة أن "أدلة تشير إلى تورط النظام السوري في المجزرة عرضت خلال الاجتماع"، على حد قولها.

وأضافت: "وصف طريف الاجتماع بأنه إيجابي ومتفائل، متوقعًا تقديم المساعدة للدروز".

من جهته، كشف موقع "أكسيوس"، في وقت سابق، أن واشنطن تحاول التوسط في اتفاق بين سوريا وإسرائيل، لإنشاء ممر إنساني يربط إسرائيل بمدينة السويداء جنوبي البلاد، لإيصال المساعدات إليها.

وذكر أن الحكومة السورية "أعربت للولايات المتحدة عن قلقها من أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء قد تستخدم مثل هذا الممر لتهريب الأسلحة".

ونقل الموقع، عن مسؤول أمريكي، ومسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الاتفاق بين سوريا وإسرائيل بشأن ممر إنساني "من شأنه أن يساعد في إصلاح العلاقات، وربما إعادة بناء الزخم وراء الدفع الأمريكي لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو التطبيع المحتمل للعلاقات في المستقبل".

وأضافت المصادر أن "من شأن هذا الممر تحسين الوضع في السويداء، حيث لا يزال الوضع متقلباً رغم التوصل لوقف إطلاق النار".