كتائب القسام: إسرائيل لا يمكنها استعادة محتجزيها بالقوة

قال الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تتمكن من استعادة أي من الرهائن ما لم تشارك في محادثات بشأن اتفاقات تبادل مشروطة.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، في كلمة صوتية بثتها قناة الجزيرة: "أثبتت الهدنة أن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل".