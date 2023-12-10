كتائب القسام: إسرائيل لا يمكنها استعادة محتجزيها بالقوة
قال الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تتمكن من استعادة أي من الرهائن ما لم تشارك في محادثات بشأن اتفاقات تبادل مشروطة.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، في كلمة صوتية بثتها قناة الجزيرة: "أثبتت الهدنة أن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل".
وأضاف أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة المحتجزين بالقوة، مشيرًا إلى ما وصفها بعملية فاشلة لتحرير أحدهم.
وتابع أبو عبيدة قائلًا: إن مقاتلي حماس دمروا جزئيا أو كليا 180 ناقلة جند ودبابة وجرافة إسرائيلية خلال 10 أيام منذ استئناف القتال في غزة.
وقال: "تمكن مجاهدونا من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة".