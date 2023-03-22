الجامعة العربية: 370 مليون مواطن عربي يُعانون شح المياه

جددت جامعة الدول العربية نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام على الوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهوراً مقلقاً.

جاء ذلك في بيان للجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، 22 آذار/ مارس، الذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حالياً في نيويورك.

وقالت الجامعة، في بيانها، إن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون من شح المياه ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه.

وأضافت أنه لا يزال ما يربو على 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي، منبهة إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير.

وأكدت الجامعة العربية على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلسها والمجلس الوزاري العربي للمياه.