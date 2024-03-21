خبراء: بغداد تحظر "العمال الكردستاني" لتليين موقف تركيا بشأن النفط والمياه

قال خبراء عراقيون، إن بغداد صنفت حزب العمال الكردستاني "التركي" كحركة "إرهابية" إرضاء لتركيا، وسعيا لتليين موقفها حيال ملفات عدة أبرزها تصدير النفط، وملف المياه.

وتشهد العلاقات العراقية التركية حالة من إذابة الجليد، قُبيل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، من خلال حل عدد من الملفات العالقة بين الجارتين، وأبرزها ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وكانت بغداد قد أعلنت، خلال استضافتها وفدًا تركيًّا رفيع المستوى قبل أيام، حظر حزب العمال الكردستاني باعتباره تنظيما إرهابيًّا، فيما أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر، أمس الأربعاء، عن ترحيبه بإعلان العراق حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا محظورا" على أراضيه.

وكشفت مصادر عراقية، لـ"إرم نيوز"، عن سبب إعلان الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني المعارض "تنظيما إرهابيا"، في هذا التوقيت.