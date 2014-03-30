قدورة يدعو للتظاهر دعما للموقف الفلسطيني في المفاوضات

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رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس يطالب أبناء الشعب الفلسطيني بالخروج إلى الشوارع في مسيرات رافضة للسلوك الإسرائيلي لمساندة القيادة الفلسطينية ومطالبتها بوقف المفاوضات .