قدورة يدعو للتظاهر دعما للموقف الفلسطيني في المفاوضات

طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس السبت، أبناء الشعب الفلسطيني بالخروج إلى الشوارع في مسيرات رافضة للسلوك الإسرائيلي لمساندة القيادة الفلسطينية ومطالبتها بوقف المفاوضات، حتى لا يبقى الجميع شهود زور على القضية الفلسطينية، كما دعا القيادة الفلسطينية إلى التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة والانضمام إلى الإتفاقيات الدولية، وهذا هو طلب الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا فارس القيادة الفلسطينية إلى الإعلان فوراً عن الإنسحاب من هذه المفاوضات، حيث لا داعي للإنتظار حتى نهاية المهلة الزمنية نهاية شهر نيسان المقبل، والإنسحاب فوراً من المفاوضات، حتى لا يستمر التفاوض لكتابة أوراق في ظل إستمرار الخروقات الإسرائيلية الدائمة للإتفاقيات، وآخرها عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة لقدامى الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.
وأضاف فارس: هناك لقاءات مستمرة وحثيثة من أجل تجاوز هذه الأزمة وإيجاد سبيل وحل قد يقود إلى الإفراج عن الأسرى بشكل فوري، والحل بالنسبة لنا فلسطينياً الحل فقط هو التزام إسرائيل بالإفراج عن 30 أسيراً وفي مقدمتها الـ 14 أسيراً من أبناء فلسطين المحتلة عام 1948.
وشدد فارس على أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تكريس نهج جديد في المفاوضات، وليس كما جرت عليه العادة من قبل إسرائيل طيلة الأعوام العشرين الماضية، اتفاقيات تتحول إلى وثائق ومستندات مركونة في الرفوف، وهذا لن يستمر في ضوء هذا السلوك الإسرائيلي المتغطرس المتعالي.