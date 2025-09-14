اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخر في مواجهات مع الحوثيين بالضالع

قُتل جندي من القوات اليمنية المشتركة وأصيب آخر، السبت، إثر مواجهات اندلعت مع ميليشيا الحوثيين في محور الضالع القتالي وسط البلاد.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، إن "مقتل الجندي جاء نتيجة تلقيه طلقة نارية استقرت في رأسه، فيما تعرض زميله لرصاصة اخترقت بطنه، وذلك خلال مشاركتهما بالتصدي لهجوم حوثي، في جبهة المشاريح شمال غربي محافظة الضالع".

وتتجدد المواجهات بشكل مستمر في محور الضالع القتالي بين القوات اليمنية المشتركة وميليشيا الحوثي، حيث تحاول الأخيرة تنفيذ عمليات تسلل لإحراز تقدم ميداني. لكن القوات اليمنية غالبًا ما تنجح في إحباط هذه المحاولات، وتجبر المهاجمين على التراجع بعد تكبيدهم خسائر فادحة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المراكز الإعلامية العسكرية.

وترفع ميليشيا الحوثي، بين الحين والآخر، وتيرة عملياتها العسكرية، في العديد من جبهات القتال بمختلف المحافظات اليمنية الواقعة في خطوط النار، كما تُصعّد من عمليات قصفها المدفعي والصاروخي تجاه المدن السكنية والمناطق المأهولة، وتزيد من عمليات القنص المستهدفة للمدنيين.

إلى ذلك، شدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، على "أهمية الحفاظ على أعلى مستويات التأهب، ورفع الجاهزية القتالية".

وأكد صالح، في لقاء عقده السبت مع قيادات عسكرية تتبع جبهات الساحل الغربي، اطلع فيه على الوضع العملياتي ومستوى الجاهزية القتالية في عدد من الجبهات، أن "القدرات القتالية تتطلب جاهزية المعدات، وكفاءة التدريب، ومرونة القيادة الميدانية". كما استعرض اللقاء العسكري، الخطط الميدانية المقبلة، والتكتيكات العسكرية المُناطة.