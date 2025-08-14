إسرائيل تتهم المنظمات الإنسانية بالارتباط بحماس

رجّح منسق العمليات بالجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ارتباط المنظمات الإنسانية التي تتهم تل أبيب بمنع دخول مساعداتها إلى غزة بعلاقات مع حركة حماس.

ووفق متحدث الجيش الإسرائيلي، فإن المنظمات الدولية التي قدمت شكاويها تنقل صورة معاكسة للواقع، وادعى أن تل أبيب تعمل على تمكين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب المتحدث العسكري، فإن رفض بعض المنظمات الدولية تقديم المعلومات والتعاون في عملية التسجيل يثير "مخاوف حقيقية بشأن نقاء نواياها وإمكانية وجود علاقات بين المنظمة أو موظفيها وحركة حماس".

وفي المقابل، اتهم حركة حماس بأنها تحاول استغلال هذه المساعدات لتعزيز قوتها العسكرية وفرض سيطرتها على السكان. و"يتم ذلك أحيانا برعاية بعض منظمات الإغاثة الدولية، عن علم أو بغير علم"، وفق روايته.

تقييم أمني

وتحت هذه الضغوط، وضعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آليةً جديدةً لإيصال المساعدات، تهدف إلى ضمان وصولها مباشرةً إلى السكان، لا إلى حركة حماس.

وفي إطار هذه الآلية الإسرائيلية، يُطلب من المنظمات إجراء عملية تسجيل منهجية تتضمن مشاركة قائمة بموظفيها العاملين في غزة لإجراء تقييم أمني أولي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن عملية التسجيل تستند إلى معايير مهنية وأمنية واضحة، تهدف إلى الحفاظ على نقاء منظومة العمل الإنساني ومنع العناصر المسلحة من التسلل إلى آلية المساعدات. حسب قوله.

"غير مرخصة"

ووقّعت أكثر من 100 منظمة دولية بيانا يوم الخميس، اتهمت فيه إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أشهر.

وأوضحت المنظمات أن العديد منها لم تتمكن من إدخال المساعدات منذ مارس/ آذار الماضي؛ لأن إسرائيل رفضت عشرات الطلبات، بزعم أنها "غير مرخصة".

ووفقاً للمنظمات، تحتوي مستودعات في الأردن ومصر وأشدود على مساعدات إنسانية بملايين الدولارات، تشمل الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الطوارئ.