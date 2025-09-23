لعلاج المصابين.. مناشدات لإسرائيل بفتح "ممر طبي" بين غزة والضفة

حثت دول غربية إسرائيل على إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية، لتمكين جرحى الحرب في القطاع من تلقي العلاج المناسب.

وأكدت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بتسهيل وصول مرضى القطاع إلى مدن الضفة الغربية لتلقي العلاج الطبي، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم المالي والأطقم الطبية والمعدات لعلاج مرضى غزة.

وجاء في البيان ما نصه: "نناشد بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة على الأراضي الفلسطينية".

أخبار ذات علاقة "موت محقق".. صحة غزة تطلق النداء الأخير

يذكر أن هذه المناشدة لإسرائيل بالسماح بإخراج المصابين إلى الضفة تتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة غزة، فضلا عن القصف المستمر الذي طال مستشفيات القطاع، التي قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، قبل أيام، إنها دُمرت بالكامل وأصيب عدد من العاملين الصحيين فيها.