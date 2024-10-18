بعد مقتل السنوار.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلحاق لواء "غفعاتي" بالفرقة 162 في إطار توسيع عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة.

وتأتي خطوة الجيش الإسرائيلي، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا شمالي القطاع وحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة "الأناضول".

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ويواصل الجيش الإسرائيلي حصاره المشدد منذ 14 يوما ويفاقم المجاعة بحرمان 200 ألف فلسطيني في جباليا من المياه والغذاء.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى أن عدد القتلى بجباليا في الأسبوع الماضي بلغ نحو 150.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية تواصل ضرب مخيم جباليا شمالي القطاع من الجو والبر، وفق ما أوردت "رويترز".

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ولم تصدر إسرائيل تعليقات جديدة، لكن الجيش قال في الأيام القليلة الماضية إن القوات التي تنفذ عمليات في جباليا ومناطق قريبة قتلت العشرات من المسلحين، وعثرت على أسلحة وأزالت بنى تحتية عسكرية.

وبدأت العملية في هذه المنطقة قبل أسبوع، وقال الجيش حينئذ إنها تستهدف من يشنون هجمات من مسلحي حركة (حماس)، ومنع الحركة من إعادة تنظيم صفوفها.