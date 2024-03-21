متهم بخطف إسرائيليين.. اعتقال محمود القواسمة في مستشفى الشفاء بغزة

وقال أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن القواسمة "كان من مخططي وممولي الخلية الإرهابية التي نفذت عملية اختطاف وقتل 3 شبان إسرائيليين في العام 2014".

وأضاف أنه "تم طرد القواسمة إلى قطاع غزة خلال صفقة شاليط ومن هناك عمل على توجيه نشاطات إرهابية لحماس في (الضفة الغربية) ومن بينها عدة عمليات إطلاق نار تخريبية ارتكبت في الأعوام الأخيرة".

وأوضح أدرعي أنه "تم تحويل القواسمة للتحقيق لدى جهاز الشاباك في إسرائيل"، مؤكداً أن "جهاز الشاباك وجيش الدفاع سيواصلان العمل ضد كل من تورط في اعتداءات وقتل مواطني إسرائيل وان طال الزمن"، على حد تعبيره.