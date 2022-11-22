محللون: تجاور وفدي العراق وإسرائيل بـ"كوب27" لم يكن صدفة.. ولقاءات جمعتهما

وأشار إلى أنه "ربما لم تختمر بعد فكرة إقامة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن من الواضح أن من يتاجر بهذه القضية هم الموالون لإيران لتمرير أجندات معينة وواضحة، بسبب الضغوضات الأمريكية والغربية والضربات الإسرائيلية على إيران التي لولاها لما حصل هذا التشدد من جانب بعض الولائيين بالنسبة لمسألة بناء علاقات أو التقارب مع إسرائيل".

ومضى بالقول، إن "هذه الممارسات أو الاحتجاجات هي أيضاً وسيلة ضغط على أطراف وشخصيات في الداخل العراقي يشعر القادة الشيعة بأنهم قريبون أو يؤيدون أو يتعاطفون مع ملف التقارب مع إسرائيل، ولكن بشكل عام خفت اللهجة الهجومية للميليشيات والعناصر الولائية في العراق تجاه هذه القضية بعد توقيع لبنان، بقبول من (حزب الله) اللبناني، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وربما يمكن اعتبار هذا تناغماً أو غزلاً لـ(حزب الله) اللبناني من جانب الجماعات الانتهازية الميليشياوية في العراق، ظناً منهم أن تلك الاتفاقية تأتي لمصلحة حسن نصرالله وحزبه".

لا مجال للصُدف

المؤتمرات الدولية تنعقد بترتيب دقيق و"لا صُدف فيها"، كما يرى السياسي المستقل والنائب السابق ومؤسس حزب "الأمة العراقية"، مثال الآلوسي، والذي يضيف أن "المشهد الذي حصل كان حدثاً كبيراً ويبين أن فخامة الرئيس العراقي لا تتحكم فيه العُقد، وبالتالي كانت ولا تزال فرصة للتحرك باتجاه السلام بين العراق وإسرائيل، وهذا ما يفسر عدم صدور أي بيانات رافضة من جميع أحزاب السلطة والبرلمان، وقد دعوتُ في تغريدة لي، إلى أن يعلن السيد الرئيس إنهاء حالة العداء بين العراق وإسرائيل".

وقال مثال الآلوسي لـ"إرم نيوز"، إنه "لم يكن هناك أي رد من جانب أي حزب عراقي حاكم أو أي كتلة برلمانية، باستثناء ما لا يستحق ذكره، والسؤال هو: هل هذه علامات رضا أم ماذا؟. بكل الأحوال ما يثير الحيرة هو أن العملية السياسية في العراق يحاصرها نهج صدام والخميني معاً، ولا أحد يتجرأ على التحرر من هذه القيود البالية التي تسببت بالهلاك للعراق ومجتمعاتٍ في المنطقة".

وأكد الآلوسي أن "السلام هو خيار المدنية والتحديث والتطوير، وبالتأكيد السلام ليس لغة الفاسدين أو القتلة أو الطائفيين. لقد كانت تلك فرصة كبيرة للسيد رئيس الجمهورية لكي يحرر الرئاسة، وربما الدولة، من تهمة التبعية للحرس الثوري الإيراني وإيران".

أما عن الاحتجاجات المنددة التي شهدتها محافظة البصرة جنوب البلاد، فأردف الآلوسي أنها كانت "عفوية صدرية محدودة جداً، ولُجمت من خلال عدم تبني الأحزاب الحاكمة لها، أي أن أنصار الصدريين خرجوا فيها، ولكنها لم تشهد دعماً من الجميع، بما في ذلك التيار الصدري نفسه".

التطبيع لم يعد مشكلة

مسألة طرح جلوس الوفد العراقي بجانب نظيره الإسرائيلي هي "لملئ الفراغ لا غير" كما يعتقد المحلل السياسي محمد زنكنة، والذي يرى أن "الأهم مما سبق هو أنه كان هناك مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الجانب الإسرائيلي تم الصويت عليه داخل مجلس النواب، ولم يوافق عليه نواب من الإطار التنسيقي الذي يُشكل الحكومة، مع العلم أن نواب التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صوتوا لصالح مشروع القانون".

واستطرد زنكنة: "أعتقد أن هذه المسألة تتعلق باستقلالية الدولة العراقية، والمحافظة على هيبة الدولة لا تكمن في الهروب، فنحن لم نتعلم أن نهرب من أي مسألة كانت، فهل ألقى العراقيون التحية على الجناب الإسرائيلي خلال المؤتمر؟. وهل كانت هناك أي جلسات بين الطرفين؟. على من يريد الخوض في هذا السياق أن يجيب عن هذه الأسئلة ويقدم ما لديه من أدلة".

وزادَ قائلاً: "ربما تكون هناك جهات تسعى للتشويش على الاتفاقية الإسرائيلية اللبنانية الأخيرة، والتي تمت بمباركة (حزب الله) اللبناني، ولا شك في أن (حزب الله) العراقي هو فرع له، كما يُراد من هذه التحركات دفن بعض الحقائق التاريخية، فكلنا يعلم أن إيران سارعت إلى الاتفاق مع إسرائيل خلال الحرب ضد العراق من أجل تزويدها بالسلاح مقابل النفط الذي صُدر إلى إسرائيل بمباركة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، مكافأة للجانب الإيراني لتحرير الأسرى الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية في طهران حينها، وبالتالي فإن ما نشهده من تصريحات تأتي في الوقت الضائع. في وقت لم تعد هناك أي مشكلة في التطبيع مع إسرائيل".