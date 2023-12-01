لإنقاذ القطاع الصحي المنهار بغزة.. عودة جزئية لمستشفيي "الشفاء" و"الإندونيسي"

أكد مسؤولون صحيون بقطاع غزة، أهمية إعادة مستشفيي الإندونيسي شمال القطاع والشفاء وسط مدينة غزة للعمل مجدداً، لما لذلك من تأثير إيجابي على الوضع الصحي المتهالك بالقطاع، حيث خرجت معظم المؤسسات الصحية عن الخدمة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وتعمل وزارة الصحة بغزة، على إعادة العمل بالمستشفيين الرئيسين في غزة وشمالها، وذلك بشكل تدريجي، حيث ستبدأ بالأقسام الأكثر أهمية مثل قسمي الكلى والطوارئ، بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي.

عودة جزئية

وأكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة بغزة، منير البرش، أن "الوزارة بغزة نجحت بجهود ذاتية في إعادة العمل بالإندونيسي والشفاء بشكل جزئي"، مبيناً أن قسمي الطوارئ والكلى بالإندونيسي باشرا العمل، في حين بدأ العمل بقسم الكلى بمجمع الشفاء.

وأوضح البرش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من ضعف الإمكانيات وعدم توفر المعدات الطبية؛ إلا أنه بدأ العمل في هذه الأقسام"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ من أجل إعادة أقسام أخرى للعمل حسب توفر المعدات الطبية.

وبين أن "ذلك يأتي بالرغم من الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المستشفيات بغزة وشمالها بسبب الحرب الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة للحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بغزة.