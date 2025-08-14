"خطوة انتحارية".. هجوم إسرائيلي على مؤيدي "وهم الدولتين" في الغرب

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، أن قبول إسرائيل بدولة فلسطينية سيكون بمثابة "انتحار"، معتبرًا أن الحديث يدور عن "وهم الدولتين"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في وقت تقرع فيه قوات الجيش الإسرائيلي طبول الحرب إيذانًا ببدء احتلال قطاع غزة بالكامل، حسب توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصر على هذه الخطوة التصعيدية، بعد عامين من الحرب المدمرة.

وأرجع ساعر رأيه ذلك، خلال مقابلة مع شبكة "نيوز ماكس" الأمريكية، إلى أن "المرة الأخيرة التي تنازلت فيها إسرائيل عن أرض في قطاع غزة أدت إلى إنشاء شبكة إرهابية ضخمة"، حسب وصفه.

يأتي ذلك في ظل زخم متزايد بين الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بسبب إحباطها من الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم "حماس" في الـ7 من أكتوبر 2023.

وقال ساعر، الذي تحدث من القدس: "في الحقيقة، جربنا هذه الفكرة العبقرية بالفعل، فعلناها عندما انسحبنا كليًّا من قطاع غزة عام 2005. كان ذلك يُسمى (خطة فك الارتباط)".

وأضاف: "قبل 20 عامًا فككنا كافة مواقعنا العسكرية ومستوطناتنا، حتى القبور من المقابر. لكن رغم ذلك، كان ردهم هو بناء أكبر مملكة إرهاب على وجه الأرض"، على حد زعمه.

وتابع ساعر: "لم يستغرق الأمر سوى وقت قصير بعد أن شنوا هجمات صاروخية متكررة. واستغرق الأمر 16 عامًا من يوم سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 إلى الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشار ساعر أيضًا إلى اتفاقيات أوسلو، التي تم التوصل إليها في عهد إدارة كلينتون، والتي فرضت على السلطة الفلسطينية اتخاذ تدابير لمنع الإرهاب ضد إسرائيل، وقال: " تدهور وضعنا الأمني لأن كل مكان غادرناه أصبح قاعدةً ضخمةً للإرهاب".

واستطرد: "لذا الآن.. إذا منحتهم دولة ذات سيطرة على الحدود والسماء، ولها القدرة على التواصل مع دول أخرى في المنطقة، ربما تكون متطرفة ولها تحالفات، فإن ذلك سيكون انتحارًا من وجهة نظر إسرائيل".

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "الدول التي تؤيد قيام دولة فلسطينية لا تهتم حقًّا بما يحدث لإسرائيل لأنها لا تتأثر بشكل مباشر"، على حد قوله، مضيفاً: "لقد جربنا ذلك في تجربتين سياسيتين عظيمتين: اتفاقيات أوسلو والانسحاب من غزة".