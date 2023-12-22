بوتين يبحث مع عباس سبل تهدئة الصراع في غزة

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، لبحث سبل تهدئة الصراع في غزة وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية.

وأكد بوتين، أن روسيا ستواصل توريد المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وبحسب بيان الكرملين، فإن بوتين أبلغ عباس "بالخطوات التي اتخذها الجانب الروسي لتسهيل تهدئة النزاع وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المحتاجين".

وأعرب الجانب الروسي عن دعمه للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية بقيادة محمود عباس لتهدئة الاوضاع في القطاع.

وشدد البيان على "أهمية الإنهاء المبكر لسفك الدماء واستئناف العملية السياسية للتسوية في الشرق الأوسط على أساس قانوني دولي معترف به عموما، وينص على إنشاء دولة فلسطين على حدود عام 1967".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على أن يقوم عباس بزيارة روسيا في موعد يتم تحديده لاحقا.