إسرائيل تعلن مقتل قائد منطقة "الطيبة" في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قائد منطقة الطيبة في "حزب الله"، محمد حسين رمال قد قتل خلال غارة على جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "رمال كان مسؤولًا عن التخطيط وتنفيذ العديد من الأنشطة ضد الجيش الإسرائيلي في الميدان".

يأتي ذلك رغم إعلان حسابات عبر مواقع التواصل تابعة لحزب الله، عن مقتل رمال منذ أكثر من أسبوع.

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والخميس، أعلن الحزب إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله صباح الجمعة، إنه قصف مستوطنة "زفلون" برشقة صاروخية كبيرة.