حماس: أسرنا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي واتصالات مكثفة معنا للتهدئة
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أن بحوزتها ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، أسرتهم كتائب القسام خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي بدأته، فجر اليوم السبت، وأسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من الإسرائيليين.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري،: "لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار"، مشيرًا إلى أن "ما بين أيدينا سيحرر كافة الأسرى من سجون الاحتلال".
وأكد "العاروري" في تصريحات لوسائل إعلام وجود اتصالات مكثفة من أطراف دولية وإقليمية" مع الحركة بشأن التطورات الأخيرة.
ولفت إلى أن "المعركة في بدايتها، وستتصاعد وتتعمّق".
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن هجوم "طوفان الأقصى"، أسفر، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 100 إسرائيلي، وإصابة 1000 آخرين، إلى جانب أسر عدد غير محدود من الجنود والمستوطنين.
وتوعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس برد باهظ الثمن بعد ما أسماها "عمليات تطهير" مناطق غلاف غزة من المسلحين الذين تسللوا إليها.