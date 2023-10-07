حماس: أسرنا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي واتصالات مكثفة معنا للتهدئة

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أن بحوزتها ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، أسرتهم كتائب القسام خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي بدأته، فجر اليوم السبت، وأسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من الإسرائيليين.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري،: "لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار"، مشيرًا إلى أن "ما بين أيدينا سيحرر كافة الأسرى من سجون الاحتلال".