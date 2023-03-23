وسط "موجة اغتيالات" .. العراق يعتقل مخططين لقتل ضابط

وأوضح بيان الوزارة أن "قائد شرطة المحافظة أوعز على الفور بتشكيل فريق عمل تمكن بعد جمع المعلومات وتحليلها، وزرع المصادر السرية، وتركيز الجهود الميدانية على الأصعدة والمجالات كافة، بالتنسيق مع السلطة القضائية وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل-خلية الصقور، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعصابة، الذي قاد الفريق للقبض على اثنين آخرين من أفراد العصابة في محافظة مجاورة لبابل".

تصاعد مقلق للعمليات

وتأتي الحادثة الأخيرة بعد فترة وجيزة من اغتيال مسلحين، يوم الجمعة الماضي، أستاذاً جامعياً يدعى عقيل عبدالله الناصري، في محافظة ذي قار.

وذكرت مصادر أمنية عراقية حينها أن "مسلحين مجهولي الهوية، كانوا يستقلون درّاجة نارية، أطلقوا الرصاص على الناصري، عندما كان قرب منزله، ثم لاذوا بالفرار".