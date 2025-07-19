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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوة الرضوان جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوة الرضوان جنوبي لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنانالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 2:30 م

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من "قوة الرضوان" التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في وقت سابق اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الجيش قتل عنصرا من قوة الرضوان كان ضالعًا في محاولة إعادة إعمار "بنى تحتية" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

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وأفاد بأن أنشطة العنصر تمثل "خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، إذ سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل تهديد يطال دولة إسرائيل"، على حد قوله.

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة في بلدة يحمر الشقيف بصاروخين، وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

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