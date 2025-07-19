الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوة الرضوان جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من "قوة الرضوان" التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في وقت سابق اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الجيش قتل عنصرا من قوة الرضوان كان ضالعًا في محاولة إعادة إعمار "بنى تحتية" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وأفاد بأن أنشطة العنصر تمثل "خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، إذ سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل تهديد يطال دولة إسرائيل"، على حد قوله.

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة في بلدة يحمر الشقيف بصاروخين، وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة، وسط معلومات عن وقوع إصابات.