مقتل أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن أربعة جنود سوريين قتلوا، وأصيب آخر بجروح، في "عدوان جوي" إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسوريا، صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط، وتسبب أيضا في وقوع خسائر مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم (03.30 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتشن إسرائيل هجمات في سوريا منذ سنوات ضد ما تصفها بأنها قوات إيرانية ومدعومة من إيران انتشرت هناك أثناء الصراع الذي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات.

وتقول مصادر إقليمية واستخباراتية إن إسرائيل كثفت هجماتها على مطارات وقواعد جوية في سوريا في الشهور القليلة الماضية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لتوصيل أسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وضربت صواريخ إسرائيلية قاعدة جوية رئيسية في منطقة حمص في سوريا هذا الشهر مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة، وقالت مصادر عسكرية إن القوات الجوية الإيرانية استخدمت القاعدة الجوية، الواقعة في الشعيرات، في الآونة الأخيرة.