مقتل 20 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول في مدينة غزة‎

قصفت الطائرات الإسرائيلية الليلة الماضية منزلًا مأهولًا بمدينة غزة، قرب الجامعة الإسلامية؛ ما أدى إلى مقتل 20 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، نقلًا عن شهود عيان من سكان المنطقة، سمعنا دوي انفجار قوي في ساعات متأخرة من ليلة أمس ولكننا لم نتمكن من تحديد مكان القصف بسبب صعوبة الخروج من البيوت.

وأضاف شهود عيان أنه ومع مجيء الصباح، وجدنا منزلًا بالقرب من الجامعة الإسلامية مدمرًا بشكلٍ كامل، وبدأنا بالبحث عن الضحايا وتمكنّا بمجهود شخصي من انتشال 20 قتيلًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضح شهود العيان خلال حديثهم أنهم قاموا بإرسال جثامين الضحايا إلى مستشفى الشفاء عبر عربات الأحصنة لعدم توفر سيارات إسعاف.