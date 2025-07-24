هيئة البث الإسرائيلية: هناك "قرارات مصيرية" يجب اتخاذها ولذلك تقرر إعادة الفريق من الدوحة للتشاور

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العالم العربي

مؤسسات إعلامية عالمية تدعو لإنقاذ صحفييها في غزة

مؤسسات إعلامية عالمية تدعو لإنقاذ صحفييها في غزة
مجوّعون في غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 12:57 م

أطلقت وكالات "فرانس برس" و"إيه بي" و"رويترز" بالإضافة إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نداء مشتركًا، الخميس، لإسرائيل طالبت فيه بـ"السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه"، معبرة عن قلقها البالغ على صحافييها في القطاع.

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 وفي وقت حذرت فيه منظمات غير حكومية بأن غزة تواجه خطر المجاعة بعد 21 شهرًا من الحرب، قالت وسائل الإعلام في بيان مشترك: "نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم".

وأضافت: "ندعو السلطات الإسرائيلية مجددًا إلى السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه".

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