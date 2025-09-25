ترامب: سنصدر إعلاناً كبيراً حول سوريا اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك إعلانا كبيرا سيتم إصداره عن سوريا اليوم.

وجاءت تصريحات ترامب للصحافيين خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، وبعد ساعات من لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان اللقاء هو الثاني من نوعه بين ترامب والشرع، إذ سبق أن التقى الطرفان في المملكة العربية السعودية، في مايو/ أيار الماضي



