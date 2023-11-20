ردا على مهاجمته عباس.. أبو ردينة: تصريحات نتنياهو مهاترات لا تستحق الرد
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هاجم فيها الرئيس محمود عباس، إن جهود الأخير تنصب حاليًا على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس، مشيرًا إلى أن تصريحات نتنياهو مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد.
وأشار أبو ردينة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الأولوية الآن وقبل كل شيء، ليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد، لكن وقف العدوان.
وأضاف أن العالم جميعه يشاهد المجازر الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة باستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى جرائم جيش الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس.
وتابع أن تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت أن هذا الاحتلال يسعى إلى تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، اعتقادًا منه أن سياسة الإبادة والقتل تجلب الأمن والاستقرار، لكن قلنا دومًا إن الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أبو ردينة، أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية كالقدس ورام الله وباقي الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل الأرض الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وليس أي أحد آخر.