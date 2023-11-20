ردا على مهاجمته عباس.. أبو ردينة: تصريحات نتنياهو مهاترات لا تستحق الرد

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هاجم فيها الرئيس محمود عباس، إن جهود الأخير تنصب حاليًا على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس، مشيرًا إلى أن تصريحات نتنياهو مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد.

وأشار أبو ردينة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الأولوية الآن وقبل كل شيء، ليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد، لكن وقف العدوان.