الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً خلال عملية أمنية في جنين

قتل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، اليوم الخميس، خلال تنفيذ عملية عسكرية في مخيم جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب الفلسطيني يدعى مصطفى الكستوني (32 عاما) من مدينة جنين، وقد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي.

ولفتت "الصحة الفلسطينية" في بيان لها إلى أن الشاب الكستوني أصيب برصاص إسرائيلي في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.