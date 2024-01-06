من رائد فضاء إلى وزير للشباب.. من هو سلطان النيادي؟

بعد إنجازه بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت 6 أشهر في العام 2023، عُين رائد الفضاء الإماراتي الرائد سلطان النيادي كوزير للشباب.

والنيادي أول رائد فضاء عربي يحلق في الفضاء، وشارك بأكثر من 200 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وشملت التجارب مجالات متنوِّعة.

ووصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النيادي عند تعيينه، اليوم السبت، بأنه من أشد الناس حرصاً على خدمة الشباب والارتقاء بهم.

ووزير الشباب الجديد يبلغ من العمر 42 عامًا، ولد في العام 1981 في منطقة أم غافة في العين بأبوظبي.

وتفوق النيادي بين زملائه في الدراسة ليلتحق بالقوات المسلحة الإماراتية التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات، وبدأ مشواره العلمي العالي في المملكة المتحدة، تحديدا في جامعة برايتون وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما حاز شهادة الماجستير عام 2008 في تخصص أمن المعلومات من جامعة غريفيث الأسترالية. كما حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات، ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة.

وكان النيادي البديل لهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي ذهب إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

وتم اختيار الثنائي من بين أكثر من 4000 مرشح لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017.

وخضع النيادي برفقة المنصوري إلى مجموعة كبيرة من التدريبات، صممت خصيصا لتتناسب مع متطلبات المهمة ومدتها؛ إذ بدأ تدريباته بمركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو؛ كما تلقى تدريبات في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وكولن في ألمانيا، ضمن اتفاقيات شراكة مع كبرى الوكالات الفضائية، وهي ناسا، والوكالة الأوروبية "إيسا"، واليابانية "جاكسا".

ووصل النيادي وزملاؤه في الطاقم السادس إلى المختبر الفضائي المداري في 3 مارس 2023.

ولدى النيادي أكثر من 627000 متابع على Instagram وأكثر من 127000 متابع على موقع المدونات الصغيرة "X".

وأثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رؤى حية عن حياته في الفضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.