الأردن: أولويتنا وقف الحرب في غزة فورًا لأنها لن تحقق الأمن

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم الخميس، إن أولوية بلاده هي وقف الحرب على غزة فوراً لأنها لن تحقق الأمن ولا الاستقرار، ولا بد من إدخال المساعدات على الفور لغزة.

وقال في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، إن الأمور لا يبدو أنها ذاهبة باتجاه التهدئة، ونبذل كل الجهد للعمل على وقف الحرب وعدم امتدادها.

وشدد على أن بلاده تخشى أن الأسوأ لم يأت بعد في حرب غزة، مع عدم وجود أي مؤشرات على نجاح جهود التهدئة، منوهاً إلى أن الكارثة الناجمة عن الحرب سيكون لها تبعات خطيرة، على حد تعبيره.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية في كلمتها إن هناك كارثة إنسانية حقيقية في غزة ويجب أن نضع حداً لها، مضيفة: "يجب أن نجد حلا للوضع الإنساني المزري الذي تسببت فيه الهجمات الإرهابية لحماس".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية على أنه "لا حل للصراع سوى حل الدولتين"، مشيرة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بأوضاع سياسية صعبة".