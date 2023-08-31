مقتل إسرائيلي وفلسطيني بعملية دهس في رام الله

قُتل جندي إسرائيلي وارتفع عدد إصابات الإسرائيليين في عملية الدهس قرب بيت سيرا غرب مدينة رام الله لنحو 6 إصابات، صباح اليوم الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المنفذ ويقتله.

وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات الإسرائيلية، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة أحدهم متأثرًا بجروحه.