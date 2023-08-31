مقتل إسرائيلي وفلسطيني بعملية دهس في رام الله
قُتل جندي إسرائيلي وارتفع عدد إصابات الإسرائيليين في عملية الدهس قرب بيت سيرا غرب مدينة رام الله لنحو 6 إصابات، صباح اليوم الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المنفذ ويقتله.
وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات الإسرائيلية، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة أحدهم متأثرًا بجروحه.
وذكر شهود عيان لـ"إرم نيوز"، أن "مركبة نقل متوسطة دهست مجموعة من الإسرائيليين عند حاجز بلدة نعلين".
وأضاف الشهود أن "سائق المركبة هو فلسطيني حاول الفرار من المكان، إلّا أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليه وقتلوه في المكان".