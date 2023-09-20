البنك الدولي يحذّر من أزمة تمويل تهدد ملايين اليمنيين
شدّد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، على ضرورة أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78، إجراءات عاجلة لحماية ملايين اليمنيين من أزمة تمويل تلوح في الأفق.
وقال جيمبرت، في سلسلة منشورات نشرها على حسابه الشخصي، على منصة "إكس"، إن اليمن بحاجة ماسة لتقديم الدعم له، لا سيما أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من أزمات اقتصادية حادة، وتجب حمايتهم.
وأضاف "جيمبرت"، أن اليمنيين يتعرضون، يوميًا، لتحديات هائلة، مشيدًا بصلابتهم في الوقوف بكل قوة أمام تلك التحديات، داعيًا إلى المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع من قِبل المجتمع الدولي.
وأكد المسؤول في البنك الدولي على أن اليمن يعد أولوية لأهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية وضرورة العمل الجماعي من أجل إحداث التغيير للشعب اليمني.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قد ألقى كلمة أمام قمة التنمية المستدامة التي عقدت، أمس الإثنين، في نيويورك، قال فيها: "إن الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثيين قلبت الأولويات التنموية في اليمن رأسًا على عقب".
وأضاف العليمي: "كما تسببت تلك الحرب الدائرة رحاها، منذ 9 سنوات، بسحق كافة الإنجازات والمكاسب الاقتصادية، وعملت على إعادة البلاد عقودًا من الزمن إلى الوراء، لتتخلف اليمن عن الإيفاء بالتزاماتها تحت وطأة الظروف القاهرة".