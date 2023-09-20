البنك الدولي يحذّر من أزمة تمويل تهدد ملايين اليمنيين

شدّد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، على ضرورة أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78، إجراءات عاجلة لحماية ملايين اليمنيين من أزمة تمويل تلوح في الأفق.

وقال جيمبرت، في سلسلة منشورات نشرها على حسابه الشخصي، على منصة "إكس"، إن اليمن بحاجة ماسة لتقديم الدعم له، لا سيما أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من أزمات اقتصادية حادة، وتجب حمايتهم.