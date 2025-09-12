مصدر إسرائيلي يكشف عن "إطار زمني" لاغتيال قادة حماس في الخارج

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن "إسرائيل يمكنها اغتيال قادة حركة "حماس" في أي مكان حول العالم"، كاشفاً عن إطار زمني مفترض لذلك.

وقال المصدر، تعليقاً على فشل الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل، الثلاثاء، وأنباء رفض "الموساد" تنفيذ عملية بواسطة عملاء داخل قطر: "هذه المرة، لم يكن الموساد مستعدًا للقيام بذلك على الأرض"، مضيفًا أن "الجهاز اعتبر قطر وسيطًا مهمًا في المحادثات مع حماس".

وحول موقف "الموساد" الرافض لعملية برية ضد قادة "حماس" في قطر، قال المصدر الإسرائيلي: "يمكننا اغتيالهم خلال عام أو عامين أو 4 أعوام من الآن، والموساد يعرف كيف يفعل ذلك. لماذا نفعل ذلك الآن؟".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت العملية البرية ستحظى بفرصة أكبر للنجاح، ولكن في العام الماضي، زرع عملاء الموساد قنبلة في غرفة نوم زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، مما أدى إلى مقتله".

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "بخلاف برنياع، اعترض رئيس الأركان إيال زامير، الذي حث نتنياهو على قبول اتفاق وقف إطلاق النار، على توقيت الضربة خوفاً من إفشال المفاوضات، في حين وافق وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطوة نتنياهو".

وتجاهل نتنياهو دعوة نيتسان ألون، الضابط الكبير في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن مفاوضات الرهائن، إلى اجتماع يوم الاثنين، لمناقشة عملية الدوحة، لأن كبار القادة السياسيين افترضوا أنه سيبدي معارضته لضربة قد تعرض حياة الرهائن للخطر، وفق الصحيفة.

وبحسب "واشنطن بوست"، يقول المحللون إن نتنياهو، الذي يتجه نحو غزو بري كامل لمدينة غزة، ربما فقد صبره إزاء مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال ديفيد ماكوفسكي، وهو زميل بارز في "معهد واشنطن": "كان برنياع معروفًا بأنه شخص يؤمن بأن الوساطة القطرية ذات قيمة، ولا ينبغي حرق الوسطاء القطريين أو قناة الوساطة".

واستدرك قائلاً: "لكن نتنياهو ربما يكون قد قرر الذهاب إلى مدينة غزة، معتقدًا أن أحدث مقترحات التفاوض التي قدمها ترامب بشأن إطلاق سراح الرهائن لم تحصل على أي دعم من حماس".

واعتبر ماكسوفسكي أنه "إذا كان هذا هو الحال، فقد يكون نتنياهو قد اعتبر مسار المفاوضات بمثابة قيد يعرقل خططه بشأن اتخاذ إجراءات في الميدان"، حسب تعبيره.