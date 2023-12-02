جنوب غزة تحت القصف بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس‎

استهدفت إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، في الوقت الذي تواصل فيه هجومها الذي استأنفته على القطاع عقب انهيار الهدنة مع حركة حماس في القتال الدائر منذ نحو شهرين.

وقال سكان فلسطينيون، إن منازل ومناطق مفتوحة تعرضت للقصف ودُمرت 3 مساجد في خان يونس خلال الساعات الماضية.

وقال مراسلون لوكالة "رويترز" في المدينة، إن أعمدة من الدخان تتصاعد في السماء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات المشتركة لقواته البرية والجوية والبحرية "أصابت 400 هدف لمسلحين وقتلت عددًا غير محدد من مقاتلي حماس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وقتل نحو 200 فلسطيني منذ انتهاء الهدنة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف ضحية منذ بداية الحرب، بحسب السلطات الصحية في القطاع.