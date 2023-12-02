جنوب غزة تحت القصف بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس
استهدفت إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، في الوقت الذي تواصل فيه هجومها الذي استأنفته على القطاع عقب انهيار الهدنة مع حركة حماس في القتال الدائر منذ نحو شهرين.
وقال سكان فلسطينيون، إن منازل ومناطق مفتوحة تعرضت للقصف ودُمرت 3 مساجد في خان يونس خلال الساعات الماضية.
وقال مراسلون لوكالة "رويترز" في المدينة، إن أعمدة من الدخان تتصاعد في السماء.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات المشتركة لقواته البرية والجوية والبحرية "أصابت 400 هدف لمسلحين وقتلت عددًا غير محدد من مقاتلي حماس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وقتل نحو 200 فلسطيني منذ انتهاء الهدنة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف ضحية منذ بداية الحرب، بحسب السلطات الصحية في القطاع.
في غضون ذلك، دخلت أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة في غزة من الجانب المصري من معبر رفح في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر لوكالة "رويترز"، إن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى العوجة للتفتيش.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن انهيار الهدنة التي استمرت 7 أيام، وأطلقت خلالها حماس وإسرائيل سراح أسرى.
وقالت الأمم المتحدة، إن القتال سيؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية.
وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف إن "الجحيم على الأرض عاد إلى غزة".
وأدت حرب إسرائيل على غزة بقصف مكثف وغزو بري، إلى مقتل الآلاف وتدمير مناطق واسعة من القطاع وتشريد مئات الآلاف فيما أصبح الحلقة الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.
وقال مسعفون وشهود إن القصف، الجمعة، كان على أشده في خان يونس ورفح بجنوب القطاع.
ويلجأ النازحون من سكان غزة إلى هناك بسبب القتال الدائر في شمال القطاع المكتظ، لكن السكان قالوا إنهم يخشون أن تكون إسرائيل تستعد لتوغل بالقوات البرية نحو الجنوب.
وأسقط الجيش الإسرائيلي منشورات على المناطق الشرقية في خان يونس تطلب من سكان 4 بلدات بالإخلاء، ليس إلى مناطق أخرى في المدينة كما حدث من قبل ولكن جنوبا إلى مدينة رفح.
وجاء في المنشورات المكتوبة باللغة العربية: "عليكم الإخلاء فورًا والتوجه إلى الملاجئ في منطقة رفح. مدينة خان يونس هي منطقة قتال خطيرة. لقد أعذر من أنذر".
وخرج بعض السكان إلى الشوارع فارين بحثًا عن مأوى في الغرب وهم يحملون أمتعتهم على عربات.
وفي رفح، أخرج سكان عدة أطفال صغار ملطخين بالدماء ويغطيهم الغبار من منزل تعرض للقصف.
وقال ابن صاحب المنزل إنه كان يؤوي نازحين من مناطق أخرى.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 3 فلسطينيين قُتلوا في ضربة جوية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
تبادل الاتهامات
قال الجيش الإسرائيلي إنه "قتل العديد من مجموعات المقاتلين في شمال غزة وإن العمليات شملت معركة بالأسلحة النارية عند مسجد يستخدمه نشطاء حركة الجهاد الإسلامي كمركز قيادة".
وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في عدة أحياء في مدينة غزة بالإخلاء فورًا.
وانطلقت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة من صباح السبت، في بلدات بغلاف غزة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.
ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد الروايات المتعلقة بميدان المعركة.
وتم تمديد الهدنة التي بدأت، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر مرتين، ولكن بعد 7 أيام تم خلالها إطلاق سراح نساء وأطفال ومحتجزين أجانب بالإضافة إلى نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، لم يتمكن الوسطاء من إيجاد صيغة للإفراج عن المزيد.
واتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، وقال مسؤول فلسطيني إن الانهيار حدث بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق حماس سراح المجندات.
وقالت قطر، التي لعبت دورًا محوريًا في جهود الوساطة، إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الهدنة، لكن تجدد القصف الإسرائيلي لغزة يعقد جهود الوساطة.
وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أن فريقًا من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة، اليوم السبت، لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.
وأضاف أن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.
وقال مسؤول إسرائيلي في واشنطن في وقت سابق إن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن يمثل "أولوية قصوى".
وألقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن باللوم على حماس قائلاً إنها "لم تفِ بالشروط الخاصة بالرهائن وشنت هجوما في القدس خلال وقف إطلاق النار".
وقال أوستن في مؤتمر صحفي في كاليفورنيا "سنواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر في الجهود الرامية إلى العودة إلى التهدئة".
في المقابل، اتهمت حماس واشنطن بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لشن "حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي".
وقالت في بيان: "اليوم تردد بكل وقاحة الأكاذيب الصهيونية التي تحمل حماس مسؤولية استئناف الحرب وعدم تمديد التهدئة الإنسانية".